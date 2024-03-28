У Польщі оголосили про результати розслідування дій РФ проти держав та органів ЄС

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) заявили, що викрили проросійську мережу, яка займалась організацією проросійських ініціатив та медіакампаній у країнах ЄС проти держав та органів Євросоюзу, а також проти України.

Про це агентство повідомило у своїй заяві у четвер, її наводить видання Onet.

Згідно з заявою, співробітники ABW у середу провели обшуки у Варшаві та містечку Тихи. Обшуки були пов'язані з розслідуванням шпигунської діяльності на користь Росії проти держав та органів Європейського Союзу.

У підсумку було вилучено 48 500 євро та 36 тисяч доларів США, повідомив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб.

"Проведена робота є результатом міжнародної співпраці агентства з низкою європейських служб, зокрема, скоординованої з партнерами з Чеської Республіки.

У результаті було задокументовано діяльність, спрямовану на організацію проросійських ініціатив та медіакампаній у країнах ЄС. Метою була реалізація зовнішньополітичних цілей Кремля, зокрема послаблення позицій Республіки Польща на міжнародній арені, дискредитація України та іміджу органів ЄС", – йдеться у повідомленні на ABW.

Для цих цілей був запущений, серед іншого, міжнародний вебсайт voice-of-europe.eu, на якому публікували статті, заяви, коментарі або інтерв'ю з упередженим, проросійським підтекстом.

ABW також повідомила, що ці дії "також є результатом розслідування, завершеного 19 січня 2024 року обвинувальним актом, в ході якого були зібрані докази проти громадянина Польщі, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб".

Цей чоловік, за даними видання, перебував серед польських та європейських парламентарів та виконував завдання, замовлені та профінансовані представниками російської розвідки. Ці завдання включали пропаганду, дезінформацію та політичні провокації. Їхньою метою було створення російських сфер впливу в Європі.

Раніше чеська служба цивільної контррозвідки, Служба інформаційної безпеки (BIS), викрила організовану Росією мережу, яка намагалася вплинути на вибори до Європарламенту.

За даними чеських ЗМІ, викрита мережа нібито впливала на політиків у шести країнах: Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах.

Нагадаємо, раніше у Польщі повідомили, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який діяв за дорученням спецслужб РФ та мав займатися підпалами.

А в грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.