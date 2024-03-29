Молдова не підтверджує дані про проліт ракет своєю територією під час удару РФ по Україні

У Молдові не підтвердили інформацію, поширену деякими моніторинговими Telegram-каналами, про проліт російських ракет територією країни.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що не фіксували присутності російських ракет у повітряному просторі Молдови.

"Усі системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого проникнення, що також підтверджується українською владою", – йдеться в заяві відомства.

У поліції додали, що патрулі на КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили про те, що чули щонайменше три вибухи на території України.

За даними відомства, українська сторона підтвердила, що у районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

Під час масованого російського обстрілу поширилась інформація про те, що дві або три російські ракети могли перетнути державний кордон Молдови.

Як відомо, увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

За даними "Укренерго", російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об’єктах.

Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі з 99, якими Росія атакувала Україну.