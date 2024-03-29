Зеленський підтвердив "дипломатичні" плани щодо екссекретаря РНБО Данілова

Президент України Володимир Зеленський уточнив плани щодо подальшої ролі Олексія Данілова, якого звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), зазначивши, що для нього планують дипломатичну посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на засіданні оновленої РНБО, фрагмент якого опублікував Офіс президента.

Володимир Зеленський подякував Олексію Данілову "за роки потужної та професійної роботи".

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку – на напрямку дипломатичному", – сказав президент.

Як відомо, останнім часом звучать численні повідомлення джерел про те, що кандидатура Данілова попередньо затверджена на посаду посла у Норвегії і зараз відбувається погодження з країною призначення. Утім, офіційних підтверджень цього наразі не було.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив його наступником Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

Щодо Данілова Зеленський тоді заявив, що він "продовжить роботу на іншому напрямку", не наводячи деталей.

Як відомо, президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру попереднього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України в Британії.