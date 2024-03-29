Зеленский подтвердил "дипломатические" планы в отношении экс-секретаря СНБО Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил планы относительно дальнейшей роли Алексея Данилова, которого уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), отметив, что для него планируют дипломатическую должность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на заседании обновленного СНБО, фрагмент которого опубликовал Офис президента.

Владимир Зеленский поблагодарил Алексея Данилова "за годы мощной и профессиональной работы".

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении – на направлении дипломатическом", – сказал президент.

Как известно, в последнее время звучат многочисленные сообщения источников о том, что кандидатура Данилова предварительно утверждена на должность посла в Норвегии и сейчас происходит согласование со страной назначения. Впрочем, официальных подтверждений этого пока не было.

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил вместо него Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.

По поводу Данилова Зеленский тогда заявил, что он "продолжит работу на другом направлении", не приводя деталей.

Как известно, президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии.