Зеленський застеріг, що ракетні удари Росії загрожують екокатастрофою Молдові

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача 29 березня наголосив на загрозі, яку подальші ракетні обстріли Росії несуть для Молдови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Telegram.

Зеленський, коментуючи останній обстріл ракетами й дронами з боку Росії, підкреслив, що його ціллю були Канівська та Дністровська гідроелектростанції.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", – додав він.

Дністровська ГЕС розташована неподалік від кордону з Молдовою. Її руйнування може призвести до підтоплення навколишніх населених пунктів.

За даними ЗМІ, Росія вже намагалась вдарити по території станції у жовтні 2022 року, тоді минулось без значних руйнувань.

Раніше в Молдові не підтвердили інформацію, поширену деякими моніторинговими Telegram-каналами, про проліт російських ракет територією країни під час атаки в ніч проти 29 березня.

Натомість Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.