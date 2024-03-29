Зеленский предостерег, что ракетные удары России угрожают экокатастрофой Молдове
Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего 29 марта отметил угрозу, которую дальнейшие ракетные обстрелы России несут для Молдовы.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Telegram.
Зеленский, комментируя последний обстрел ракетами и дронами со стороны России, подчеркнул, что его целью были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции.
"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", – добавил он.
Днестровская ГЭС расположена недалеко от границы с Молдовой. Ее разрушение может привести к подтоплению окружающих населенных пунктов.
По данным СМИ, Россия уже пыталась ударить по территории станции в октябре 2022 года, тогда обошлось без значительных разрушений.
Ранее в Молдове не подтвердили информацию, распространенную некоторыми мониторинговыми Telegram-каналами, о пролете российских ракет по территории страны во время атаки в ночь на 29 марта.
Зато Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.