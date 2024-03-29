Умєров та Остін обговорили потребу України в артилерійських снарядах та ППО

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін провели телефонну розмову 29 березня.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Речник американського Міноборони Патрик Райдер зазначив, що міністри обговорили ситуацію на полі бою в Україні та останні ракетні обстріли Росією українських міст і критичної інфрастуктури.

Він додав, що Остін та Умеров "обговорили потреби України в додаткових артилерійських, протиповітряних та інших засобах, а також нагальну потребу в додатковому асигнуванні на національну безпеку, яке дозволить Україні продовжувати боротьбу проти російської агресії".

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.