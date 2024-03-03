На севере Франции перевернулась лодка с мигрантами: погибла 7-летняя девочка

На севере Франции перевернулась небольшая лодка с мигрантами, которые пытались добраться до Ла-Манша, в результате чего погибла семилетняя девочка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным чиновников, лодка перевозила 16 мигрантов, когда она затонула в нескольких километрах от побережья Дюнкерка.

Представители местной власти утверждают, что лодка "не соответствовала размерам, чтобы перевозить такое количество людей".

Родители погибшей девочки, которые плыли с тремя другими детьми, были доставлены в больницу в Дюнкерке.

Чиновники считают, что судно было "вероятно, угнанное" и недостаточно большое, чтобы выдержать такое количество людей на борту.

Кроме того, еще двое мужчин и шестеро маленьких детей были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Дюнкерка также сообщила, что "несколько человек находятся под стражей" в связи с этим инцидентом.

Напомним, в феврале полиция Германии при поддержке правоохранителей Франции и Бельгии ликвидировала одну из крупнейших сетей незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш, арестовав 19 подозреваемых.