Глава МЗС Литви про загибель дітей в Одесі: Для РФ мають бути негайні наслідки

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на російський удар по багатоповерхівці в Одесі, внаслідок якого, зокрема, загинули троє дітей.

Про це литовський міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят, які сплять, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", – підкреслив Ландсбергіс.

Він додав, що для Росії мають бути "серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність".

Повідомляли, що у ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.

Внаслідок атаки в будинку знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено. Жертвами російського удару стали 10 осіб, зокрема, троє дітей.

Президентка Молдови Мая Санду після атаки РФ на Одесу закликала надати Україні всю необхідну підтримку.