Глава МИД Литвы о гибели детей в Одессе: Для РФ должны быть немедленные последствия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на российский удар по многоэтажке в Одессе, в результате которого, в частности, погибли трое детей.

Об этом литовский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Это абсолютно возмутительное убийство. Сознательно убивая спящих младенцев, Россия демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, как прошлых, так и будущих", – подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что для России должны быть "серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность".

Сообщалось, что в ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.

В результате атаки в доме уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены. Жертвами атаки РФ по Одессе стали 10 человек, в частности, трое детей.

Президент Молдовы Мая Санду после российской атаки по Одессе призвала оказать Украине всю необходимую поддержку.