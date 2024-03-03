Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників

Поліція Іспанії, Італії та Греції ліквідувала злочинну організацію, яка виготовила та розповсюдила фальшивих банкнот номіналом у 100 євро на суму понад мільйон євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Арешти були проведені в Барселоні, Римі та Неаполі.

Правоохоронці почали розслідування в листопаді минулого року після того, як в Барселоні було виявлено велику кількість фальшивих банкнот.

За даними поліції, банда розповсюджувала банкноти в Італії, Франції, Греції та Іспанії.

Фальшиві гроші безперешкодно проходили через банкомати та інші пристрої.

"Банкноти, виготовлені організацією, були дуже якісними, оскільки використовувалися спеціальні чорнила, водяні знаки і різні елементи, призначені для обходу механізмів виявлення", – заявила речниця Національної поліції Іспанії Еліза Реболо.

Поліція повідомила, що заарештувала розповсюджувачів в аеропорту Барселони та на автовокзалі міста. Вони мали при собі 70 тисяч євро фальшивих банкнот.

Згідно з інформацією, зібраною співробітниками поліції в кількох країнах, банда мала різні незалежні офіси в різних країнах, кожен з яких відповідав за різні частини процесу.

Наприклад, виробництвом фальшивих банкнот займалася група, що базувалася в центрі Неаполя. Щоб переховуватися від поліції, група згодом переїхала до Рієті, муніципалітету поблизу Риму.

Інша група відповідала за транспортування великих партій фальшивих банкнот.

13 лютого на основі інформації, зібраної під час розслідування, поліція Іспанії, Італії та Греції провела одночасну операцію в кожній країні.

Іспанська та італійська влада видала європейські ордери на арешт інших осіб, підозрюваних у виготовленні та розповсюдженні банкнот.

Нещодавно бельгійську столицю сколихнула серія перестрілок та актів насильства, які викликали занепокоєння щодо безпеки в місті.