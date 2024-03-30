В Молдове начали строить ЛЭП, которая должна ликвидировать зависимость от Приднестровья

В Молдове 29 марта началось строительство воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 400 кВ Вулканешты-Кишинев, которая должна ликвидировать зависимость Кишинева от электричества из оккупированного Приднестровья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Новая линия электропередачи пройдет через Гагаузию и Тараклийский, Кагульский, Леовский, Чимишлийский, Хинчештский и Яловенский районы.

Министерство энергетики Молдовы сообщило, что строительство линии протяженностью 158 км обойдется в €27 млн. Президент Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов посетили строительную площадку в селе Конгаз, где начнется строительство ЛЭП.

Санду заявила, что строительство ЛЭП Вулканешты-Кишинев является одним из важнейших проектов, который реализуется с момента обретения независимости. "Это поворотный момент между двумя этапами – уязвимой Молдовой, которой в любой момент могут отключить газ или электричество, и независимой Молдовой, которая может свободно, в любое время и без политического шантажа выбирать, где покупать энергоресурсы", – подчеркнула Санду.

Воздушная линии электропередачи Вулканешты-Кишинев предусматривает строительство 511 опор для поддержки и протяжки высоковольтной линии электропередачи. Завершить строительные работы планируют до 2025 года.

Как сообщалось, приезд президента Молдовы Майи Санду в Гагаузию 29 марта на открытие строительства высоковольтной линии электропередачи Вулканешты – Кишинев встретили протестами.

Подробнее о пути к независимости Молдовы от газа и электричества из Приднестровья читайте в материале "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".