Санду в Гагаузії зустріли протестами: вона назвала їх проплаченими

Приїзд президентки Молдови Маї Санду в Гагаузію 29 березня на відкриття будівництва високовольтної лінії електропередачі Вулканешти – Кишинів зустріли протестами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

В очікуванні президентки протестувальники зібралися вздовж траси і тримали плакати з написами: "Мая, забирайся з Гагаузії", "Валіза, вокзал, Румунія", "Мая, на тебе тут не чекають" і "Руки геть від Гагаузії".

Видання називає протестувальників прихильниками олігарха-втікача Ілана Шора. Відео з місця подій опублікував прихильник Шора із села Конгаз Іван Бессараб.

За даними місцевих ЗМІ, кортеж Санду, яка пізніше дала зрозуміти, що протестувальникам заплатили, проїхав іншою дорогою.

"Я готова розмовляти з усіма громадянами, які висловлюють власну думку. Сьогодні, та й раніше, я побачила, що громадян привезли сюди за гроші, і вони висловлювали не свою думку, а порядок денний злочинної групи. Я шкодую про це", – заявила президентка.

За її словами, вона знає, що в Гагаузії живе багато людей, які хочуть, щоб Молдова жила в мирі та розвивалася. Вона пообіцяла продовжувати роботу для громадян регіону і бути відкритою для діалогу з ними.

Раніше повідомляли, що майже 60% опитаних мешканців Молдови вважають, що наступним президентом країни за підсумками цьогорічних виборів мала б стати не чинна президентка Мая Санду.

Між тим Молдова готується до втручання Росії у президентські вибори, але військової загрози РФ не бачить.