Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії, є постраждалі

Одинадцять людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай в північноавстрійському місті Ашах-ан-дер-Донау.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

На борту судна перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц, повідомив речник поліції сусіднього міста Ефердінг.

За словами представника поліції, 11 постраждалих були доставлені до лікарні, а судно змогло продовжити рух після аварії.

За словами речника, не відразу було зрозуміло, наскільки серйозними є поранення.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, тому вони не потребували госпіталізації.

Нагадаємо, у листопаді круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів.