Болгарский круизный лайнер врезался в стену на Дунае в Австрии, есть пострадавшие

Одиннадцать человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в североавстрийском городе Ашах-ан-дер-Донау.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На борту судна находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц, сообщил представитель полиции соседнего города Эфердинг.

По словам представителя полиции, 11 пострадавших были доставлены в больницу, а судно смогло продолжить движение после аварии.

По словам спикера, не сразу было понятно, насколько серьезными являются ранения.

Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, поэтому они не нуждались в госпитализации.

Напомним, в ноябре круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе у берегов западной Франции, в результате чего пострадали 100 пассажиров.