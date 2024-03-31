В Австрії знайшли вибуховий пристрій на зборах свідків Єгови

В австрійському Кальсдорфі в громаді свідків Єгови знайшли пакунок з вибухівкою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції.

Правоохоронці зазначили, що пакунок міг "потенційно завдати великої шкоди".

Його виявили біля входу в будівлю, де проходили збори громади, на яких були присутні 50 осіб.

Поліція оточила територію і вилучила пакунок. Операція тривала всю ніч, оскільки вибухотехніки побоювалися, що посилка могла становити небезпеку.

"Це нестандартний, саморобний, але в основному функціональний вибуховий пристрій", – заявив речник поліції.

У поліції не було жодної інформації про можливих зловмисників або передумови інциденту.

Минулого року в Австрії вже було два інциденти з вибухівкою в організаціях свідків Єгови.

Нещодавно у Франції затримали двох школярів, яких підозрюють у зломі цифрового робочого простору (ENT) і розсилці повідомлень про замінування.