У Франції затримали двох братів за підозрою в розсилці погроз про мінування

У Франції затримали двох школярів, яких підозрюють у зломі цифрового робочого простору (ENT) і розсилці повідомлень про замінування.

Про це стало відомо телеканалу BMFTV, повідомляє "Європейська правда".

Двох братів 2005 і 2007 років народження заарештували в місті Малакофф.

Як зазначено, з 20 березня близько 130 середніх шкіл стали мішенню терористичних погроз, які надходили учням та батькам через їхні електронні робочі кабінети (ENT).

"З мене досить цього паскудного життя, вас, вчителів, і цієї школи. Тому я вирішив, завдяки моїм братам, які рішуче віддані Ісламській державі, підірвати все це", – йшлося в одному з повідомлень.

За даними Міністерства освіти Франції, облікові записи учнів та їхніх родин могли бути викрадені за допомогою шкідливого програмного забезпечення для викрадення паролів.

На час проведення перевірок робота системи ENT призупинена.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року школи по всій Естонії отримали електронні листи, у яких містилися погрози вибуху.

У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.