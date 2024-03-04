Конкурентка Трампа вперше перемогла на праймериз

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка змагається з Дональдом Трампом за республіканську номінацію на виборах президента США, вперше перемогла на праймериз, що сталося в окрузі Колумбія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними Associated Press, Гейлі перемогла з результатом 63% проти 33%. Вона отримала голоси усіх 19 делегатів та подвоїла кількість своїх голосів на Національному з'їзді республіканців у Мілуокі в липні.

Наразі в неї 43 делегати, водночас в її конкурента та колишнього президента США 244 делегати, зазначає Bloomberg.

За словами Гейлі, вона провжуватиме боротися за номінацію принаймні до кінця гонки, хоча й відмовилася назвати праймериз, у перемозі на яких вона впевнена.

Раніше конкурентка Трампа вдалась до відвертої критики опонента, заперечуючи наміри завершити свою кампанію.

Перед цим Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

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