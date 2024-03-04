На півночі НАТО починаються масштабні військові навчання 

У понеділок НАТО розпочинає навчання із захисту своєї нещодавно розширеної території – понад 20 тисяч солдатів з 13 країн візьмуть участь у навчаннях, які триватимуть в північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За словами фінських військових, у навчаннях Nordic Response-2024 під проводом Норвегії беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів, що є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію НАТО.

"Вперше Фінляндія як країна – член НАТО візьме участь у навчаннях з колективної оборони регіонів Альянсу", – йдеться в заяві Сил оборони Фінляндії.

Протягом багатьох років навчання НАТО, що проводяться двічі на рік в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response ("Холодна відповідь").

"Проте завдяки розширенню НАТО за рахунок Фінляндії, а згодом і Швеції, ми розширюємо навчання до Nordic Response", – йдеться на сайті норвезьких збройних сил.

Цього року навчання в рівній мірі приймають Фінляндія, Норвегія і Швеція.

У навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.

Приблизно половина військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші.

Решта тренуватиметься на морі, за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів, повідомляють норвезькі військові.

За словами норвезьких військових, спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Скандинавського регіону.

Нагадаємо, днями польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки.

У Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.