Сибіга розкрив деталі запланованої наради послів України

Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ відбудеться наступного тижня під гаслом "Відновлення миру і лідерство України" та триватиме п’ять днів.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

За словами Сибіги, щорічно гасло наради обирають так, щоб воно відповідало моменту і фокусувало на головному.

"Цьогоріч ми обрали назву "Відновлення миру і лідерство України". Відновлення миру – бо немає важливішого завдання для нашої дипломатії, ніж завершення війни. Лідерство України – бо наша держава здобуває нову роль на міжнародній арені, яку необхідно закріплювати та масштабувати", – зазначив очільник МЗС.

Він повідомив, що у рамках наради до послів звернеться президент Володимир Зеленський, який окреслить ключові пріоритети на прийдешній політичний сезон. Також будуть виступи та зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром Сергієм Корецьким

Крім того, буде окрема сесія, присвячена гуманітарним проєктам і "м’якій силі" із Першою леді Оленою Зеленською, спілкування з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, його першим заступником Сергієм Кислицею, заступником Ігорем Жовквою, і більш детальна дискусія про енергетичну стійкість з першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Окремо запланована сесія про інтеграцію до ЄС з профільним віцепрем’єром Всеволодом Ченцовим.

Другий день буде сфокусований на темах оборони, безпеки, термінового посилення ППО та ПРО, розвитку антибалістичної коаліції, поверненні українців з російського полону, збільшенні тиску на агресора та притягненні російських злочинців до відповідальності.

Третій день наради сфокусується на економічній дипломатії, посиленні консульської служби та розвитку сервісів для громадян. Четвертий – на пріоритетах у міжнародних організаціях, м’якій силі та публічній дипломатії. П’ятий, підсумковий день, буде присвячено пріоритетам і завданням на наступний рік.

У МЗС окремо повідомили, що щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ відбудеться з 3 по 7 серпня в Києві.

Ще у травні Сибіга повідомив про доручення від президента Володимира Зеленського щодо заповнення вакантних посад та заміни послів в низці держав.

Нагадаємо, у квітні Сибіга виклав послам головні завдання на найближчий час.