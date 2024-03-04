СМИ: В Польше упал неизвестный летательный объект, который мог прилететь из России

На севере Польши в поле вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, который сейчас охраняется полицией.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

О том, что возле его усадьбы упал какой-то объект, полицейским сообщил местный житель.

Подозревают, что это был аэростат, его передадут польским военным.

По неофициальной информации, шар прилетел с территории Калининградской области РФ.

Пока неизвестно, что это был за тип воздушного шара.

Напомним, 4 апреля 2023 года в великопольском Ракове, вблизи границы с Куявско-Поморским воеводством, на жилой дом упал металлический предмет. Он сильно повредил крышу, пробил ее и упал внутрь.

В октябре выяснилось, что это была часть трактора.