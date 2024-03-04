В Молдове призвали не беспокоиться из-за повесток "для сверки данных"

Министерство обороны Молдовы призвало граждан не беспокоиться из-за того, что мужчины начали получать повестки для проверки данных, и не верить слухам вокруг этого.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Заявление оборонного ведомства появилось вскоре после того, как мужчины в Молдове начали получать повестки с просьбой предоставить информацию для проверки персональных данных.

Минобороны отметило, что такие повестки являются рутинной процедурой, которая проводится еще с 2002 года для обновления баз данных резервистов, и их не нужно интерпретировать как признак какой-то угрожающей ситуации.

Ведомство призвало "не реагировать на дезинформацию по этому вопросу, сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников".

Ранее Минобороны Молдовы пришлось опровергать фейки о "транзите F-16 для Украины".

Напомним, на прошлой неделе Молдова оказалась в центре внимания из-за редкого съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья, где они потенциально могли попроситься в состав России, но эти опасения не оправдались (подробнее об этом – в статье "Приднестровье ограничилось намеками").

В дополнение, башкан автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которую поддерживает беглый олигарх Илан Шор, ездила в Москву и на встрече с председателем Совета Федерации РФ попросила "помощи". Ее поездка может быть частью попыток пророссийских сил в Молдове заручиться политической поддержкой Кремля перед предстоящими выборами в стране и убедить Россию сделать ставку именно на них.