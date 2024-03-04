В Финляндии инициатива за легализацию эвтаназии собрала подписи для рассмотрения парламентом

В Финляндии инициатива по легализации эвтаназии собрала достаточное количество подписей в свою поддержку, после чего парламент обязан рассмотреть ее.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Законодательная инициатива собрала на специальном сервисе более 50 тысяч голосов, что является необходимым пределом для того, чтобы предложение попало на рассмотрение парламента.

В прошлый раз этот вопрос выносили на рассмотрение в 2018 году, тогда большинство депутатов отклонили инициативу.

Вероятно, так же произойдет и на этот раз, поскольку вопрос является "красной линией" для христианских демократов, одного из коалиционных партнеров в действующей власти.

Во время предвыборных дискуссий премьер Петтери Орпо из основной правящей партии "Национальная коалиция" дал понять, что открыт к такой инициативе, "Настоящие финны" и Шведская народная партия уклонились от четкого ответа, но христианские демократы высказались решительно против. В правительственной программе вопрос эвтаназии не упоминается.

Напомним, в прошлом году эвтаназию для неизлечимо больных легализовала Португалия.

В Нидерландах недавно по своему решению воспользовались эвтаназией бывший премьер и его жена, которым было по 93 года.