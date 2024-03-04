МВС Латвії готується повернути посилений контроль кордону з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Латвії планує повернути режим посиленої охорони кордону з Білоруссю через зростання кількості нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Парламентський секретар міністерства Ігор Раєв заявив, що зробити це можна швидко, але потрібно вирішити ще, наскільки широко потрібно залучити поліцію і Національні збройні сили (НЗС).

"Раз ця ситуація, порівняно з попереднім місяцем, погіршилася, найімовірніше, рішення буде. У принципі, всі служби до цього готові", – зазначив представник латвійського МВС.

Він сказав, що особливий режим дасть прикордонникам більше свободи дій, більше повноважень.

Служба держбезпеки, за словами Раєва, постійно тримає зв'язок із Прикордонною охороною.

"Подивимося ще, наскільки великою буде необхідність залучати Держполіцію або НЗС. Це буде вже наступний практичний крок, тож поки нема чого поспішати", – додав він.

Посилений режим роботи охорони на кордоні з Білоруссю було скасовано з 11 лютого цього року.

Раніше глава Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Гунтіс Пуятс заявив, про зростання потоку мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.

Перед цим уряд Латвії ухвалив рішення не відкривати пункт пропуску "Сілене" на кордоні з Білоруссю.