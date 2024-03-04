МВД Латвии готовится вернуть усиленный контроль границы с Беларусью

Министерство внутренних дел Латвии планирует вернуть режим усиленной охраны границы с Беларусью из-за роста количества нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Парламентский секретарь министерства Игорь Раев заявил, что сделать это можно быстро, но нужно решить еще, насколько широко нужно привлечь полицию и Национальные вооруженные силы.

"Раз эта ситуация, по сравнению с предыдущим месяцем, ухудшилась, скорее всего, решение будет. В принципе, все службы к этому готовы", – отметил представитель латвийского МВД.

Он сказал, что особый режим даст пограничникам больше свободы действий, больше полномочий.

Служба госбезопасности, по словам Раева, постоянно держит связь с Пограничной охраной.

"Посмотрим еще, насколько большой будет необходимость привлекать Госполицию или НВС. Это будет уже следующий практический шаг, поэтому пока незачем спешить", – добавил он.

Ранее глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Гунтис Пуятс заявил, о росте потока мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Перед этим правительство Латвии приняло решение не открывать пункт пропуска "Силене" на границе с Беларусью.