У Боснії перевірять, як в Україні опинились їхні снаряди

Міністерство зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини розпорядилось перевірити збройове підприємство Pretis після того, як його мінометні снаряди виявили на фото з поля бою в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТРС.

Рішення про перевірку міністерство в БіГ ухвалило після того, як мінометні снаряди калібру 120 міліметрів виробництва Pretis помітили на фотографіях українських військових у соцмережах, коли ті розвантажували обладнання.

За деякими повідомленнями, Збройні Сили України також використовували 82-мм мінометні снаряди виробництва підприємства BNT у Новому Травнику.

З 2015 року Боснія і Герцеговина забороняє продаж зброї в зони конфлікту, а країни, що її купують, зобов’язуються не передавати її третім державам. Водночас немає гарантій, що, наприклад, країна НАТО в певний момент не експортує цю зброю Україні.

"Ми не маємо можливості проводити розслідування на їхній території. Ми можемо лише попереджати, обговорювати чи припиняти експорт, що буде руйнівним для відповідної галузі", – пояснює помічник міністра зовнішньої торгівлі та економічних відносин БіГ Драгіша Мекіч.

Водночас у боснійської влади є підстави сумніватись, що снаряди виробництва Pretis потрапили в Україну через треті держави – тому вона й розпорядилась перевірити збройовий завод.

Минулого року Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії заявив, що розслідує повідомлення ЗМІ про нібито постачання патронів швейцарського виробництва в Україну польською компанією UMO SP.