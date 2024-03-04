В Грузии готовят проект для упрощения ликвидации политических партий

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" готовит проект закона для упрощения ликвидации политических партий, его аргументируют отсутствием возможности ликвидировать "мертвые" политсилы в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Поправки готовят в закон "О политических объединениях граждан". Они предусматривают, что основанием для ликвидации партии может быть непредставление ею финансовой декларации в Антикоррупционное бюро два года подряд.

Депутат от "Мрии" Анри Оханашвили заявил, что цель проекта – упростить ликвидацию нефункционирующих партий, поскольку сейчас это почти невозможно.

"Говорить о том, что эти поправки накладывают ограничения на партии – это нонсенс и спекуляция", – заявил он.

Всего в Грузии более 200 зарегистрированных политсил, в выборах 2020 года участвовали 48 партий и два блока.

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