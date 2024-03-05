Лідерка фінських лівих йде з посади і позмагається за місце у Європарламенті

Лідерка фінського "Лівого альянсу" Лі Андерссон, яка очолює політсилу з 2016 року, невдовзі піде з посади та планує брати участь у європейських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Зазвичай "Лівий альянс" переобирає керівника кожні три роки, поточний термін Андерссон мав закінчиится у 2025 році. Спершу після останніх парламентських виборів вона заявила, що планує залишатися лідеркою партії до 2025 року.

Андерссон зазначила, що планує йти з посади восени, з міркувань, щоб її наступник чи наступниця мали час збудувати собі медійний образ і отримати політичну вагу перед муніципальними і регіональними виборами, що будуть проходити у 2025 році.

Відтак ліві оберуть нового лідера восени 2024 року.

Також Андерссон заявила, що збирається позмагатися за мандат у Європарламенті після того, як теперішня євродепутатка від "Лівого альянсу" заявила, що не претендує на переобрання.

Андерссон – остання з партійних лідерок у коаліції часів уряду Санни Марін, яка вирішила залишати посаду. Раніше про це заявили сама Марін, лідерка "Зелених", лідерка центристів та лідерка Шведської народної партії.

Нагадаємо, політична група чинної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн офіційно визначила її єдиною кандидаткою від партії на переобрання на цю посаду.