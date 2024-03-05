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Лидер финских левых уходит с должности и поборется за место в Европарламенте

Вторник, 5 марта 2024, 10:59

Лидер финского "Левого альянса" Ли Андерссон, которая возглавляет политсилу с 2016 года, вскоре уйдет с должности и планирует участвовать в европейских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Обычно "Левый альянс" переизбирает руководителя каждые три года, текущий срок Андерссон должен был закончиться в 2025 году. Сначала после последних парламентских выборов она заявила, что планирует оставаться лидером партии до 2025 года.

Андерссон отметила, что планирует уходить с должности осенью, из соображений, чтобы ее преемник или преемница имели время построить себе медийный образ и получить политический вес перед муниципальными и региональными выборами, которые будут проходить в 2025 году.

Поэтому левые выберут нового лидера осенью 2024 года.

Также Андерссон заявила, что собирается побороться за мандат в Европарламенте после того, как нынешняя евродепутат от "Левого альянса" заявила, что не претендует на переизбрание.

Андерссон – последняя из партийных лидеров в коалиции времен правительства Санны Марин, которая решила покидать пост. Ранее об этом заявили сама Марин, лидер "Зеленых", лидер центристов и лидер Шведской народной партии.

Напомним, политическая группа действующего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен официально определила ее единственным кандидатом от партии на переизбрание на эту должность.

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Финляндия