Лидер финских левых уходит с должности и поборется за место в Европарламенте

Лидер финского "Левого альянса" Ли Андерссон, которая возглавляет политсилу с 2016 года, вскоре уйдет с должности и планирует участвовать в европейских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Обычно "Левый альянс" переизбирает руководителя каждые три года, текущий срок Андерссон должен был закончиться в 2025 году. Сначала после последних парламентских выборов она заявила, что планирует оставаться лидером партии до 2025 года.

Андерссон отметила, что планирует уходить с должности осенью, из соображений, чтобы ее преемник или преемница имели время построить себе медийный образ и получить политический вес перед муниципальными и региональными выборами, которые будут проходить в 2025 году.

Поэтому левые выберут нового лидера осенью 2024 года.

Также Андерссон заявила, что собирается побороться за мандат в Европарламенте после того, как нынешняя евродепутат от "Левого альянса" заявила, что не претендует на переизбрание.

Андерссон – последняя из партийных лидеров в коалиции времен правительства Санны Марин, которая решила покидать пост. Ранее об этом заявили сама Марин, лидер "Зеленых", лидер центристов и лидер Шведской народной партии.

Напомним, политическая группа действующего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен официально определила ее единственным кандидатом от партии на переизбрание на эту должность.