ЗМІ дізналися дати анонсованих Макроном дебатів у парламенті щодо угоди з Україною

Анонсовані Єлисейським палацом дебати у парламенті щодо безпекової угоди Франції з Україною планують на 12-13 березня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Обізнані з плануванням співрозмовники повідомили, що дебати у Національній асамблеї мають відбутися 12 березня, а в Сенаті – 13 березня.

Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

Згодом стало відомо, що президент у четвер 7 березня збирає лідерів партій, представлених у парламенті, поговорити про "ситуацію в Україні" – вочевидь, як підготовчу зустріч перед дебатами.

У вівторок Макрон вирушив до Праги, де пояснить свою позицію щодо участі Франції у чеському плані закупівлі снарядів за межами Європи для України.