СМИ узнали даты анонсированных Макроном дебатов в парламенте по соглашению с Украиной

Анонсированные Елисейским дворцом дебаты в парламенте по соглашению по безопасности между Францией и Украиной планируют на 12-13 марта.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Осведомленные с планированием собеседники сообщили, что дебаты в Национальной ассамблее должны состояться 12 марта, а в Сенате – 13 марта.

Напомним, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

Впоследствии стало известно, что президент в четверг 7 марта собирает лидеров партий, представленных в парламенте, поговорить о "ситуации в Украине" – очевидно, как подготовительную встречу перед дебатами.

Во вторник Макрон отправился в Прагу, где объяснит свою позицию относительно участия Франции в чешском плане закупки снарядов за пределами Европы для Украины.