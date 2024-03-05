Ексгенсек НАТО критикує Шольца за надмірну нерішучість

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за надмірну нерішучість.

Заяву Расмуссена наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Нам потрібні глави держав, які діють рішуче. Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", – сказав він, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Расмуссен, зокрема, критикує відмову Шольца поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

"Я не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus", – зазначив він.

Колишній очільник НАТО також переконаний, що Європа повинна перейти на військову економіку і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням.

"Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. Путін не відступить, особливо до виборів у США", – додав він.

Крім того, він висловився за якнайшвидше надання Україні запрошення до вступу в НАТО.

"Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні. Але я хотів би заперечити аргумент, що неможливо розпочати процес вступу, поки в Україні триває війна", – підкреслив Расмуссен.

Напередодні Шольц заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Taurus в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів – саме тому передача такого озброєння неможлива.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".