Шольц назвав нову причину, чому відмовляє у постачанні Taurus Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Taurus в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів – саме тому передача такого озброєння неможлива.

Заяву Шольца наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

"Неприйнятно постачати систему зброї, яка досягає дуже великої відстані, і не думати про те, як можна контролювати цю систему. Якщо ви хочете мати контроль, то він працює тільки за участю німецьких солдатів, тому для мене про це не може бути й мови", – сказав Шольц.

Він назвав "дивними" дебати про можливу передачу Україні далекобійних ракет і нагадав, що Німеччина заклала сім мільярдів євро на військову допомогу Україні цього року.

Канцлер зазначив, що ця сума є набагато більшою, ніж в інших європейських країн.

Минулого тижня Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Після цього в Німеччині спалахнув скандал у зв'язку з перехопленням і зливом розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

У німецькому Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".