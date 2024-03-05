Безпековий форум GLOBSEC переїжджає з Братислави через дії словацького уряду

Найбільша у Словаччині щорічна конференція з питань безпеки GLOBSEC, яка діє з 2005-го, цьогоріч уперше відбудеться не у Братиславі, а у Празі, через політику чинного словацького уряду Роберта Фіцо.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", представниця GLOBSEC Генрієта Кунова сказала в коментарі Politico.

Цього року безпековий форум GLOBSEC відбудеться у Празі з 30 серпня по 1 вересня. Водночас штаб-квартира GLOBSEC залишиться у Братиславі. "Ми вже давно думали про перенесення конференції через логістику й нестачу ресурсів, але це прискорило процес", – сказала Кунова, маючи на увазі ворожість уряду Фіцо до неурядових організацій.

Як нагадує Politico, Фіцо неодноразово висловлювався проти GLOBSEC та інших неурядових організацій, обіцяючи, що покладе край ері їхнього "верховенства " і перенаправить їхнє фінансування на інші проєкти.

Словацький прем’єр також припустив, що може запровадити закон, згідно з яким неурядові організації будуть визнані "іноземними агентами", якщо вони отримують фінансування з-за кордону. Крім того, уряд Словаччини на чолі з Фіцо припинив сплачувати внески до GLOBSEC.

"Ми очікували, що уряд не буде нас підтримувати. Але у нас диверсифікована система фінансування, тому те, що нам виділив уряд, становило близько 10%. Це означає, що ми можемо самостійно вирішувати, де ми будемо проводити нашу конференцію", – пояснила Кунова.

Безпекова конференція GLOBSEC відбувається щороку з 2005-го, коли був заснований однойменний аналітичний центр. Вона вважається другим за значущістю заходом такого рівня після Мюнхенської безпекової конференції.

У GLOBSEC не раз брали участь топові світові посадовці й політики, наприклад голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року, приблизно через місяць після призначення на посаду прем'єра, Роберт Фіцо оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ. Він стверджував, що ці ЗМІ відкрито демонструють ворожу політичну позицію, в основному, публікуючи неправдиву або неповну інформацію або приховуючи інформацію.