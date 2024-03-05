Форум по безопасности GLOBSEC переезжает из Братиславы из-за действий словацкого правительства

Крупнейшая в Словакии ежегодная конференция по вопросам безопасности GLOBSEC, которая действует с 2005-го, в этом году впервые состоится не в Братиславе, а в Праге, из-за политики действующего словацкого правительства Роберта Фицо.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", представитель GLOBSEC Генриета Кунова сказала в комментарии Politico.

В этом году форум по безопасности GLOBSEC состоится в Праге с 30 августа по 1 сентября. В то же время штаб-квартира GLOBSEC останется в Братиславе. "Мы уже давно думали о переносе конференции из-за логистики и недостатка ресурсов, но это ускорило процесс", – сказала Кунова, имея в виду враждебность правительства Фицо к неправительственным организациям.

Как напоминает Politico, Фицо неоднократно высказывался против GLOBSEC и других неправительственных организаций, обещая, что положит конец эре их "верховенства" и перенаправит их финансирование на другие проекты.

Словацкий премьер также предположил, что может ввести закон, согласно которому неправительственные организации будут признаны "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа. Кроме того, правительство Словакии во главе с Фицо прекратило платить взносы в GLOBSEC.

"Мы ожидали, что правительство не будет нас поддерживать. Но у нас диверсифицированная система финансирования, поэтому то, что нам выделило правительство, составляло около 10%. Это означает, что мы можем самостоятельно решать, где мы будем проводить нашу конференцию", – пояснила Кунова.

Конференция по безопасности GLOBSEC проходит ежегодно с 2005-го, когда был основан одноименный аналитический центр. Она считается вторым по значимости мероприятием такого уровня после Мюнхенской конференции по безопасности.

В GLOBSEC не раз принимали участие топовые мировые чиновники и политики, например глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, в ноябре 2023 года, примерно через месяц после назначения на должность премьера, Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ. Он утверждал, что эти СМИ открыто демонстрируют враждебную политическую позицию, в основном, публикуя ложную или неполную информацию или скрывая информацию.