Во Франции проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми в Париже

Французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми в Париже, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Перед стартом соревнований 26 июля все 10 500 спортсменов, отобранных для участия в Олимпийских играх, и 4 400 для Паралимпийских игр, а также их тренеры и медицинский персонал, в дополнение к 26 000 аккредитованных журналистов, пройдут проверку.

"Никто не сможет получить аккредитацию от оргкомитета, если не пройдет проверку", – сказал в интервью AFP Жюльен Дюфур, глава службы проверки SNEAS при Министерстве внутренних дел. "Это касается всех, кроме зрителей", – добавил он.

Из 22 000 агентов безопасности и 45 000 волонтеров будут проверены те, кто имеет доступ к чувствительным зонам, тогда как 12 000 человек, отобранных для участия в эстафете с факелом, уже прошли проверку.

В целом 13 человек, отобранных для участия в эстафете, были отклонены – в частности те, кто совершил преступления, связанные с наркотиками, а также один подозреваемый в принадлежности к исламистским группировкам.

Люди, которые живут рядом с уязвимыми местами, где будут проходить игры, также могут быть проверены. Чиновники будут искать судимости или упоминания в национальных и международных разведывательных базах данных.

SNEAS, созданная в 2017 году, провела 100 000 проверок до прошлогоднего Чемпионата мира по регби во Франции.

Отметим, на Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований - триатлона, марафонского плавания и паратриатлона.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия игр.