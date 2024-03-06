Держдеп про знищення ЗСУ корабля РФ: У них є сюрпризи в запасі

У Державному департаменті США прокоментували затоплення російського патрульного корабля "Cергій Котов" у Криму внаслідок атаки українських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

На питання журналіста, чи поділяють у Держдепі думку заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, що президент РФ Путін у 2024 році отримає "приємні несподіванки" на полі бою, Міллер відповів ствердно.

"Ми бачили, як українці здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі, де вони потопили ще один російський корабель. Тому ми віримо, що у них в запасі є сюрпризи. Ми з нетерпінням чекаємо на результати", – зазначив він.

За його словами, у США вірять, що Україна має план, який вона може виконати для досягнення перемог на полі бою.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".

У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

У січні під час візиту до Києва заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

"Я залишаю Київ з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан Путін отримає "приємні несподіванки" на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи", – заявила тоді вона.