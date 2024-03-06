Госдеп об уничтожении ВСУ корабля РФ: У них есть сюрпризы в запасе

В Государственном департаменте США прокомментировали затопление российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Крыму в результате атаки украинских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

На вопрос журналиста, разделяют ли в Госдепе мнение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что президент РФ Путин в 2024 году получит "приятные неожиданности" на поле боя, Миллер ответил утвердительно.

"Мы видели, как украинцы одерживают победы на поле боя, недавно в Черном море, где они потопили еще один российский корабль. Поэтому мы верим, что у них в запасе есть сюрпризы. Мы с нетерпением ждем результатов", – отметил он.

По его словам, в США верят, что Украина имеет план, который она может выполнить для достижения побед на поле боя.

Накануне Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В январе во время визита в Киев заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

"Я покидаю Киев с большей уверенностью в том, что – хоть Украина и укрепляет свою оборону – господин Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя, а Украина в этом году получит уверенные успехи", – заявила тогда она.