Опозиція до поставок Україні Taurus серед німців зросла

Переважна більшість населення Німеччини підтримує рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні – й опозиція до поставок цієї системи озброєння за останній час навіть зросла.

Про це свідчить нещодавнє опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення dpa, його дані наводить видання Die Zeit, пише "Європейська правда".

Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.

58% – проти надання цієї системи озброєнь. Більше половини з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.

Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.

За відмовою Шольца стоїть страх, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей.

Таким чином Шольц зачіпає за живе населення. Згідно з опитуваннями YouGov, протягом останніх тижнів опозиція до постачання Taurus навіть зросла. На початку лютого (опитування з 2 по 6 лютого) 31% все ще були за і лише 49% проти, коли їм ставили те саме запитання.

Нагадаємо, нещодавно росіяни опублікували перехоплені переговори топ-представників ВПС Німеччини щодо Taurus, намагаючись зірвати поставки зброї.

Дивіться також інтерв’ю "ЄП" з нардепом Єгором Чернєвим з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, у якому викладено все про Taurus та відмазки Шольца.