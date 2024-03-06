Оппозиция к поставкам Украине Taurus среди немцев выросла

Подавляющее большинство населения Германии поддерживает решение канцлера Олафа Шольца отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Украине – и оппозиция к поставкам этой системы вооружения за последнее время даже выросла.

Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу dpa, его данные приводит издание Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Только 28% опрошенных поддерживают предоставление Киеву ракет Бундесвера с радиусом действия 500 километров.

58% – против предоставления этой системы вооружений. Более половины из них (31%) даже принципиально против поддержки Украины немецким оружием. 14% затруднились ответить на вопрос.

Опрос 2169 немцев проводили с 1 по 5 марта, то есть после того, как канцлер четко отказался от поставки крылатых ракет Taurus в понедельник на прошлой неделе.

За отказом Шольца стоит страх, что Германия может быть втянута в войну, если крылатые ракеты попадут по российской территории, или если немецкие солдаты будут размещены в Украине для программирования целей.

Таким образом Шольц задевает за живое население. Согласно опросам YouGov, в течение последних недель оппозиция к поставкам Taurus даже выросла. В начале февраля (опрос со 2 по 6 февраля) 31% все еще были за и только 49% против, когда им задавали тот же вопрос.

Напомним, недавно россияне опубликовали перехваченные переговоры топ-представителей ВВС Германии по Taurus, пытаясь сорвать поставки оружия.

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