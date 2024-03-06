Кіберорган ЄС попередив про загрозу штучного інтелекту перед виборами до Європарламенту
Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) попередило про все більший ризик використання зловмисниками штучного інтелекту, аби за допомогою дезінформації вплинути на вибори до Європарламенту в червні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У звіті про кібербезпеку на виборах у ЄС, опублікованому 6 березня, ENISA вказує на технологію штучного інтелекту як на потенційний інструмент для зловмисників, які прагнуть вплинути чесність і справедливість виборів.
Кіберфахівці ЄС також наголошують на потенційній вразливості систем, керованих штучним інтелектом, до кібератак, "що може призвести до маніпуляцій з результатами виборів або витоку даних".
Серед інших загроз ENISA визначає упередженість систем штучного інтелекту, що призводять до несправедливих або дискримінаційних висновків стосовно певних груп населення, й використання соціальної інженерії – спрямованість зловмисників на певні групи населення для маніпуляції їхнім вибором.
Ще одним із найпоширеніших явищ, про які попереджає Агентство ЄС із кібербезпеки, є створення дипфейків з метою поширення дезінформації або маніпулювання громадською думкою.
Нагадаємо, раніше цього місяця депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.
Наприкінці лютого Європейський парламент схвалив Акт про політичну рекламу – нові правила ведення політичних кампаній, покликані боротись із дезінформацією та зовнішнім втручанням під час виборів європейських депутатів у червні.