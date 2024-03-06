Киберорган ЕС предупредил об угрозе искусственного интеллекта перед выборами в Европарламент

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) предупредило о все большем риске использования злоумышленниками искусственного интеллекта, чтобы с помощью дезинформации повлиять на выборы в Европарламент в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В отчете о кибербезопасности на выборах в ЕС, опубликованном 6 марта, ENISA указывает на технологию искусственного интеллекта как на потенциальный инструмент для злоумышленников, которые стремятся повлиять на честность и справедливость выборов.

Киберспециалисты ЕС также отмечают потенциальную уязвимость систем, управляемых искусственным интеллектом, к кибератакам, "что может привести к манипуляциям с результатами выборов или утечке данных".

Среди других угроз ENISA определяет предвзятость систем искусственного интеллекта, приводящих к несправедливым или дискриминационным выводам в отношении определенных групп населения, и использование социальной инженерии – направленность злоумышленников на определенные группы населения для манипуляции их выбором.

Еще одним из самых распространенных явлений, о которых предупреждает Агентство ЕС по кибербезопасности, является создание дипфейков с целью распространения дезинформации или манипулирования общественным мнением.

Напомним, ранее в этом месяце депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии и выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.

В конце февраля Европейский парламент одобрил Акт о политической рекламе – новые правила ведения политических кампаний, призванные бороться с дезинформацией и внешним вмешательством во время выборов европейских депутатов в июне.