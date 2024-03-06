Посадовиця Мінфіну США застерігатиме Австрію від фінансової допомоги РФ

Представниця Міністерства фінансів США Анна Морріс, відповідальна за протидію незаконним грошовим потокам, 7-8 березня відвідає Австрію, де обговорить ризики ведення банківської діяльності в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В Австрії Морріс проведе зустрічі з високопосадовцями й керівництвом австрійського банку Raiffeisen, який продовжує працювати в Росії на третій рік її повномасштабної війни проти України.

У посольстві США у Відні розповіли, що американська посадовиця під час візиту заохочуватиме банки Австрії оцінити свої ризики, пов'язані з Росією, і "вжити заходів щодо їхнього пом'якшення".

Вона також розповість про створення нового органу США з питань санкцій, який "створить підвищені ризики для банків і спонукатиме їх вжити заходів для захисту від торгівлі, пов'язаної з російською військово-промисловою базою, або погрожуватиме відлученням від американської фінансової системи".

Візит посадовиці американського Мінфіну – це остання спроба США вплинути на Raiffeisen, який обробляє великі обсяги платежів до та з Росії.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

У грудні минулого року президент США Джо Байден підписав указ, який передбачає санкції проти фінансових установ, що допомагають Росії обходити санкції.