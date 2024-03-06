Чиновница Минфина США будет предостерегать Австрию от финансовой помощи РФ

Представительница Министерства финансов США Анна Моррис, ответственная за противодействие незаконным денежным потокам, 7-8 марта посетит Австрию, где обсудит риски ведения банковской деятельности в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Австрии Моррис проведет встречи с высокопоставленными чиновниками и руководством австрийского банка Raiffeisen, который продолжает работать в России на третий год ее полномасштабной войны против Украины.

В посольстве США в Вене рассказали, что американский чиновник во время визита будет поощрять банки Австрии оценить свои риски, связанные с Россией, и "принять меры по их смягчению".

Она также расскажет о создании нового органа США по вопросам санкций, который "создаст повышенные риски для банков и будет побуждать их принять меры для защиты от торговли, связанной с российской военно-промышленной базой, или будет угрожать отлучением от американской финансовой системы".

Визит чиновницы американского Минфина – это последняя попытка США повлиять на Raiffeisen, который обрабатывает большие объемы платежей в и из России.

После выхода большинства крупных западных банков Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает санкции против финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции.