СМИ: США могут выделить $200 млн из резервов Пентагона на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии Соединенных Штатов для оказания поддержки Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в Белом доме ведут дискуссии, может ли администрация президента Байдена использовать примерно 200 миллионов долларов резервов Пентагона для немедленной помощи Киеву.

Эти средства могут быть использованы для оплаты критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, ведь Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских боеприпасов.

По словам одного из собеседников издания, окончательное решение еще не принято. Впрочем, Белый дом сосредоточен на том, чтобы призвать Палату представителей одобрить пакет помощи Киеву в 61 млрд долларов, который застрял в Конгрессе.

Ожидается, что Байден повторит этот призыв в четверг вечером (ночь пятницы по киевскому времени) во время своего выступления в Конгрессе с отчетом о состоянии дел в государстве.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что обращение к спикеру Палаты представителей США с призывом проголосовать за проект со средствами на помощь Украине поддержали еще четверо спикеров парламентов.

Напомним, изначально обращение поддержали спикеры 23 парламентов, о нем сообщили 28 февраля. Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами, которые желают к нему присоединиться.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.