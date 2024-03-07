В Финляндии огласили приговор предпринимателю, нарушившему санкции против РФ

Уездный суд Восточной Финляндии приговорил Габриэля Темина, исполнительного директора компаний Luminor и Siberica, к 9 месяцам условного срока за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Темина обязали выплатить в пользу государства 11 000 евро – столько выручки получила его компания Luminor в результате совершения преступления.

Суд отклонил требование прокурора запретить деятельность предпринимателя, а конфискованные товары приказал вернуть.

По словам прокурора, предприниматель через свои компании Luminor и Siberica экспортировал или пытался экспортировать в Россию санкционные товары, а также транспортировал через Россию товары, транзит которых запрещен.

Предпринимателя обвиняли в том, что он вывез в Россию, среди прочего, более 3500 дронов и оборудования, предназначенного для перехвата дронов.

Как отметил уездный суд, товары транспортировались через Россию, однако нет достаточных доказательств того, что они в конечном итоге оказались в России. Уездный суд постановил, что Темин, однако, в любом случае виновен в том, что экспортировал товары из Финляндии.

Напомним, Финляндия заблокировала продажу недвижимости связанному с РФ покупателю.