Кулеба закликав партнерів спрямувати усі вироблені у Європі снаряди на підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів швидше "розганяти" оборонну промисловість, призупинити експорт європейських снарядів до третіх країн та не вагатися з рішучими діями.

Як повідомляє "Європейська правда", колонка очільника МЗС вийшла у французькому Le Monde.

Дмитро Кулеба констатував, що ЗСУ вже відчувають гостру нестачу боєприпасів, а це стало наслідком надто тривалих зволікань з прискоренням оборонного виробництва партнерами України.

Він подякував за рішення, озвучені союзниками на конференції у Парижі 26 лютого, зокрема, щодо збільшення закупівлі снарядів у третіх країнах, але наголосив, що цього недостатньо і потрібні ще рішучіші і системні кроки, щоб "розігнати європейський ОПК.

Міністр визнав, що для демократичних країн дебати – це природний і необхідний процес, але важливо, щоби результатом були конкретні рішення.

"У цьому сенсі ми вітаємо рішення і рішучі заяви, якими скінчилася паризька конференція, як і відданість президента Макрона єдиній правильній справі: забезпечити перемогу України та Європи і поразку Росії. Потрібно, щоби союзники об’єдналися у визнанні такої мети", – зазначив Кулеба.

За його словами, за минулий рік Україна збільшила обсяги свого оборонного виробництва приблизно на 300%, а у 2024 році цей показник відносно 2024 року має скласти 600%, і союзникам варто було б прагнути до подібних темпів, а також заборонити імпорт снарядів за межі Європи, оскільки у ці часи "кожен вироблений у Європі снаряд має працювати на захист Європи".

"Усім європейським столицям потрібно усвідомити цю просту і сувору правду(...): або наші союзники відкидають страх, нерішучість, вдавані перешкоди, і повноцінно допомагають українським військовим, які б’ються за українські міста і села, або одного дня вже їхні солдати будуть ризикувати життями, захищаючи міста і села країн спершу Центральної Європи, а згодом і всієї Європи", – наголосив Кулеба.

Він також прокоментував слова Макрона, які спричинили резонанс, щодо потенційного розміщення західних військових в Україні та зазначив, що навіть якби гіпотетично таке рішення ухвалили, це не зняло би питання з гострою нестачею боєприпасів.

Кулеба зауважив, що Україна за усі роки війни – гібридної та повномасштабної – не просила союзників про допомогу військовим контингентом.

За його словами, квапливі коментарі багатьох союзників з запереченням потенційної відправки контингенту в Україну "не вдарили по Україні, але вдарили по європейській безпеці", оскільки у Кремлі почули цей сигнал і зробили для себе висновки.

Кулеба наголосив, що найкращий спосіб підтримати Україну зараз – це снаряди та далекобійні ракети, додаткові системи Patriot, облаштування ремонтних майстерень для західної військової техніки на території України.

"Головне – не давати собі керуватися страхом. Страх не є перешкодою для проблем, а лише ускладнює їх", – наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, кошти для купівлі 800 тисяч снарядів для України за межами ЄС, "знайдених" Чехією, майже зібрали.

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