Швеція за кілька годин стане повноправним членом НАТО

У Вашингтон надійшов останній ратифікаційний документ щодо вступу Швеції у НАТО і тепер виконані усі формальності для того, щоб країна стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ опубліквав Державний департамент США.

Від імені держсекретаря у ньому повідомляють, що 7 березня 2024 року були виконані усі умови для набуття Швецією членства у НАТО і протокол набирає чинності з цього дня.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон у коментарі шведським ЗМІ зазначив, що тепер залишається виконати лише кілька формальних кроків з боку Швеції.

"За кілька годин ми вже будемо членами НАТО", – заявив він.

Швеція має передати ратифікаційні документи, що офіційно завершить процедуру вступу, близько 18:15 за київським часом.

Нагадаємо, передача ратифікаційної грамоти до депозитарію у США була останньою формальною умовою для завершення вступу Швеції в НАТО. Перед цим, 5 березня, ухвалений в парламенті протокол про вступ нарешті підписав президент Угорщини.

Нагадаємо, навіть після ратифікації Угорщина на деякий час затримала підписання протоколу президентом, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина.