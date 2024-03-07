Швеция через несколько часов станет полноправным членом НАТО

В Вашингтон поступил последний ратификационный документ о вступлении Швеции в НАТО, и теперь выполнены все формальности для того, чтобы страна стала 32-м членом Североатлантического альянса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ опубликовал Государственный департамент США.

От имени госсекретаря в нем сообщают, что 7 марта 2024 года были выполнены все условия для обретения Швецией членства в НАТО и протокол вступает в силу с этого дня.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в комментарии шведским СМИ отметил, что теперь остается выполнить лишь несколько формальных шагов со стороны Швеции.

"Через несколько часов мы уже будем членами НАТО", – заявил он.

Швеция должна передать ратификационные документы, что официально завершит процедуру вступления, около 18:15 по киевскому времени.

Напомним, передача ратификационной грамоты в депозитарий в США была последним формальным условием для завершения вступления Швеции в НАТО. Перед этим, 5 марта, принятый в парламенте протокол о вступлении наконец подписал президент Венгрии.

Напомним, даже после ратификации Венгрия на некоторое время задержала подписание протокола президентом, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.