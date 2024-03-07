Франція відкриє в Молдові офіс для оборонної співпраці

Молдова та Франція 7 березня підписали дві угоди – про співпрацю у сфері галузі оборони та економіки – під час візиту молдовської делегації до Парижа.

Про це лідери країн оголосили на спільній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Угода про оборонну співпрацю підписали міністри оборони Франції та Молдови Себастьєн Лекорню та Анатолій Носатий.

Як пояснив президент Франції Емманюель Макрон, ця угода передбачає зокрема "відкриття в найближчі місяці постійної оборонної місії (Франції. – Ред.) у Кишиневі", додавши, що "це лише перший крок".

Економічна угода, яку також уклали на рівні міністрів двох країн – це "двостороння дорожня карта, що визначає майбутні проєкти, які будуть розроблятися спільно", додав французький президент.

Молдовська президентка Мая Санду своєю чергою подякувала Франції за підтримку її суверенітету й територіальної цілісності, а також готовність допомогти з мирним врегулюванням Придністровського конфлікту.

"Московський режим намагається контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, організації демонстрацій, кібератак… і навіть розпалювання державного перевороту", – заявила Санду.

Раніше стало відомо, що Франція запросила главу МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

У Франції також говорили, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.